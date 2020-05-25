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Spor

Basketbolda son dakika kararı! İptal edildi

Koronavirüs nedeniyle EuroLeague ile EuroCup iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:13:00 - 2020-05-25 14:17:52
Basketbolda son dakika kararı! İptal edildi

Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun kaderi bugün belli oldu. Lig yönetimi, A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında bir oylama yaparak sezonun devam edip etmeyeceğine karar verdi. 

Sportando'da yer alan habere göre, takımlara 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini öneren Bertomeu, maçların başlaması için çok fazla risk bulunduğunu söyledi. Öte yandan haberde EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun tamamlanmayacağı ve iptal edildiği kaydedildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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