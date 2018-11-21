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Basketbolda milli maçın ardından

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun:"Rakibimizin Avrupa Şampiyonası'na katılmak için kazanması gerekiyordu. Onlar açısından motivasyonu yüksek bir maçtı. Biz yine de Türk Kadın Basketbol Milli Takımı kimliğine sadık kalarak oyunumuzu oynamaya çalıştık"

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:11
Basketbolda milli maçın ardından

KAYSERİ (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda konuk ettiği Belarus'a 60-56 yenilen A Milli Takım'ın başantrenörü Ekrem Memnun, gruptan birinci çıktıkları için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Memnun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu karşılaşmayı da kazanarak Avrupa Şampiyonası'na namağlup gitmeyi çok istediklerini ama karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Salonu doldurup milli takıma karşılaşma sonuna kadar destek veren Kayseri halkına teşekkür eden Memnun, "Kayseri halkına çok güzel bir atmosfer oluşturdukları için ve sürekli kadın basketbolunu destekledikleri için teşekkür etmemiz lazım. Bu teşekkürü çok hak ediyorlar. Biz de takım olarak çok teşekkür ediyoruz. Onlara bir galibiyet vermek istedik ama maalesef bunu beceremedik." diye konuştu.

Belarus maçını değerlendiren Memnun, şunları kaydetti:

"Biz bu maçtan önce hedefimize ulaşmıştık. Rakibimizin Avrupa Şampiyonası'na katılmak için kazanması gerekiyordu. Onlar açısından motivasyonu yüksek bir maçtı. Biz yine de Türk Kadın Basketbol Milli Takımı kimliğine sadık kalarak oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Karşı takımdan birçok oyuncu Türkiye liginde oynuyor. Çok çok iyi oyuncuları var. Maçı tamamen şanssız bir şekilde kaybettik. Oyuncularıma ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Gruptan birinci çıkmak bizim için iyi ama namağlup çıksak daha iyiydi. Sakatlarımız vardı, Bahar Çağlar'ı kullanamadık. Birkaç arkadaşı kamp sürecinde kadrodan çıkardık. Bugün de ufak tefek sakatlıklarıyla sahada mücadele eden arkadaşlar vardı, onlara özellikle teşekkür ediyorum. "

Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut ise karşılaşmanın son saniyelerine kadar galibiyet için savaştıklarını belirterek, "Gruptan çıkmayı garantilememize rağmen bu karşılaşmada bizi yalnız bırakmadılar. Bütün gücümüzle savaştık, rakibimizi 60 sayıda tuttuk. Son devrede atışlarımızı iyi değerlendiremedik ama gruptan lider çıktık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:11
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun
  3. Basketbol
  4. kayseri

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