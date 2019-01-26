0553 313 94 23

Basketbolda maçında ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:- "İkinci yarı kontrol bizdeydi"

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:26
Basketbolda maçında ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, ikinci yarı oyunu kontrol ederek karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Obradovic, "THY Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçının ardından yaklaşık 48 saat sonra Beşiktaş gibi bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Rakibimiz tam sahada agresif ve hücum oynuyor. Bunun farkındaydık. Bu agresiflik yüzünden basit top kayıpları yaptık. Sonraki noktalarda avantaj bizdeydi ve her şey daha rahat oldu. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekibi tebrik ederek sözlerini sürdüren Obradovic, "Beşiktaş her zaman savaşan takım. Meslektaşım Dusko Ivanovic'i tebrik ediyorum. O çok iyi bir antrenör." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu ise siyah-beyazlı takıma karşı maç içerisinde bazı hatalar yaptıklarını aktararak, "THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı aldığımız güzel bir galibiyetle buraya geldik. Beşiktaş'ın kazanmak için her şeyi yapacağını biliyorduk. Onlara karşı bazı hatalar yaptık. Daha sonra ikinci yarı Beşiktaş'ın hatalarını iyi değerlendirdik. Bu hafta iki galibiyet aldık. Bizim için önemli bir hafta oldu. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:26
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi
    3. "Bu sezon için hedefimizin ne olduğunu..
    4. Denizli'de saman deposunda yangın
    5. Basketbol: Toplu sonuç
    6. GÜNCELLEME - Kırıkkale merkezli hayvan..
    7. "Türkiye hükümeti ile ilişkilerin..
    8. Attığı golle Çin'i yıktı ve Doğu..
    9. TRT'den anlamlı 'aile' belgeseli!
    10. FHKC'den ABD'ye kınama: Zorbalığa..
    11. Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama..
    12. Voleybol: Toplu sonuç
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Basketbolda maçında ardından
    15. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Eskişehir'de otomobil sulama kanalına..
    18. Maçın ardından
    19. Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı
    20. Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul..
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi