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Basketbolda maçın ardından

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:"Çin'deki şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyoruz"- "Umarım ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:06
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi gururlandıracak bir başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Senegal arasında oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu, milli takımın çok iyi çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umarım herkes ailesiyle güzel bir tatil geçirir. Bugün de şans bulan herkes formanın hakkını en iyi şekilde vermeye çalıştı. Çin'e gitmeden önce herkes bu takımın parçası olmak için canla başla mücadele ediyor. Bütün sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Milli formanın bilincindeler. Çok iyi mücadele sergiliyorlar. Sakatlarımız iyileştiği zaman en hazır biçimde inşallah Çin'e gideriz. Umarım ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Çin'deki şampiyonayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Turnuvaların atmosferinin farklı olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Belki ABD'nin grubumuzda olması değişik düşünmemize neden olabilir ancak turnuvalara maç maç bakılır. Önemli olan ne kadar hazır gideceğimiz. Güzel bir atmosfer yakalarsak her sonucu yakalayabiliriz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:06
  1. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  2. Basketbol
  3. Hidayet Türkoğlu
  4. Türkiye Basketbol Federasyonu

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