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Basketbolda maçın ardından

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören:"İlk 6'da kalabilmek için önemli bir maçtı. Takımın mücadelesinden memnunum"- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"İki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğu için gergin bir maç olmasını bekliyorduk"

03 Mayıs 2019 Cuma 23:01
Basketbolda maçın ardından

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'e 87-80 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Burak Gören, maçı kötü bir şekilde kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gören, "İlk 6'da kalabilmek için önemli bir maçtı. Takımın mücadelesinden memnunum." dedi.

Karşılaşmaya iyi bir giriş yapamadıklarını vurgulayan Gören, şöyle devam etti:

"Maçı 4-5 kez kazanma noktasına geldik ancak burada sağlıklı kararlar veremedik. Maçı kötü bir şekilde kaybettik. Sakin kalmamız gereken bir dönemdi. Bu sezon lige çıkan bir takım olarak bu ekibi Ankara'nın önemli bir markası yapmak istiyoruz. Normal sezonun son maçını oynadık. Seyirci bizim yanımızdaydı. Ankara seyircisine takımlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Sahaya emek koyan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Altıncılık dahil tüm senaryonun içindeyiz."

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak ise karşılaşmanın gergin bir ortamda geçtiğini bunun da beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Büyükçekmece maçını kazanarak diğer sonuçları bekleyeceklerine dikkati çeken Ernak, "İki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğu için gergin bir maç olmasını bekliyorduk. Tüm oyunculardan katkı aldığımız için sevinçliyim. Kartal Özmızrak ile başlayan ve diğerlerinin de devreye girdiği iyi bir maç oynadık." değerlendirmesinde bulundu.





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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:01
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Darüşşafaka Tekfen Baş Antrenörü Burak Selçuk Ernak:
  4. Türk Telekom
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