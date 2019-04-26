Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray'a 59-48 yenildikleri ve seride durumun 1-1 olduğu ikinci maça kötü başladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Garnier, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Karşılaşmaya kötü başladık. Bütün maç boyunca geriden gelip farkı kapatmaya uğraştık. Kötü şut attık. Hücumlarımızı doğru bir şekilde oynayamadık. Şimdi deplasmanda 1 maç kazanmak zorundayız. Galatasaray'ı kendi evinde yenmek çok zordur. Orada savaşmaya hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.





- Güven: "Boş şutları soktuk"





Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, serinin ilk maçına göre savunma ve hücumda daha agresif oynadıklarını dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Güven, "Deplasmanda Fenerbahçe karşısında bu maçı kazandığımız ve saha avantajını lehimize çevirdiğimiz için mutluyuz. Sadece 1 maç kazandık. Bunun devamını getirmemiz lazım. Kendi sahamızda maçları kazanarak finale çıkmak için heyecan yaşıyoruz. Bu akşam topun değerini bildik. Boş şutları soktuk. İlk maça göre savunma ve hücumda daha agresif oynadık." şeklinde görüş belirtti.

Geçmiş yıllarda yakaladıkları başarıları tekrar etmek istediklerini aktaran Güven, "Bu sezon iyi bir iskelet kurmaya çalıştık. Altyapımızdan yetişen oyuncular bu maçta ciddi katkı verdiler. İnci Güçlü ve Eda Şahin'in verdikleri destekler maçın seyrini değiştirdi. Bu sezonun kazancı bu oyuncuları altyapıdan çıkarmak oldu. Bu sezonun kazancı bu oyuncuları kazanmak oldu." diye konuştu.



