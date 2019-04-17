Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 75-68 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Barselona'ya mutlaka 2-0'lık üstünlükle gitmeleri gerektiğini belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, maçın ilk çeyreğinde çok iyi oynadıklarını vurguladı.

Ergin Ataman, savunmada agresif bir oyunla maça başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maça çok iyi başladık. Kendi plan ve stratejimizle başladık. İlk çeyrekte bunun sonucunda tempoyu arttırdık ve oyunu domine ettik. İkinci çeyrekte oyuncu değiştirdik. Larkin, Beaubois ve Pleiss sahada hücum yönünden güçlü oyunculardı ancak savunmada özellikle Pangos'a karşı kötü oynadık. Sayılar buldular. Tempomuz da düştü. Kötü hücum yaptık ve Barcelona Lassa geri geldi."

Üçüncü çeyrekte yeniden tempoyu yakaladıklarını aktaran Ataman, "Topu iyi çevirdik. Savunmada ritmimizi artırdık. Micic ve Larkin iyi katkı verdi. Boş şutları bulmamıza rağmen şut da kaçırdık. Maçı koparma şansımız vardı ancak basketler bulamadığımız için bunu başaramadık. Sonrasında kazanmasını bildik. Şu an durum sadece 1-0. İlk galibiyetimizi aldık. Play-off bitmedi. Aynı tempoyla, aynı agresiflikle cuma akşamı bir kez daha kazanıp Barselona'ya mutlaka 2-0'la gitmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, bir basın mensubunun Bryant Dunston'ın performansı ve taraftarlar hakkındaki görüşlerini sorması üzerine, "Takım müthiş mücadele etti. Dunston önemli bir parçamız. Şutörlerimiz atamadı ve Dunston bir üçlük attı. Maçın sonunda yaptığı bloklar karşılaşmaya damgasını vurdu. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sezon boyunca bize büyük destek verdiler. Onlarla bütünleşerek çok güzel bir atmosfer oluşturduk." yanıtını verdi.





- Pesic: "Ritim yakalayamadık"





Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic, savunmada çok iyi oynayamadıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Pesic, "Özellikle savunmada pek kararlı değildik. Ritim yakalayamadık. Anadolu Efes'in nasıl bir oyun oynadığını herkes biliyor. İkili oyunlarda, ekstra paslarda iyiler." diye konuştuk.

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Pesic, "İkinci çeyrekte oynamaya başladık. Daha enerjiliydik ve ritim bulduk. Ama üçüncü periyotta gerektiği gibi oynamadık. Bugün sadece bir maç oynandı. Hakemler atmosfere rağmen maçı iyi kontrol etti." şeklinde konuştu.



