Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe'nin başantrenörü Valerie Garnier, savunmalarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Garnier, iyi bir müsabaka olduğunu kaydederek, "İyi bir galibiyet aldık. İkinci maç öncesi 2 günlük ara var. Savunmamızı geliştirmemiz, ribauntlardaki sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. İkinci maçta bu kadar yüksek atış yüzdesiyle oynayacağımızın garantisi yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya ise maça çok kötü başladıklarını dile getirdi.

Seride 1-0 geriye düştüklerini hatırlatan Akkaya, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Sadece seride 1-0 geriye düştük. Farklı kaybetmemiz hiçbir şey ifade etmiyor. Evimizdeki maçı kazanıp seriyi üçüncü maça taşıyacağımıza inanıyorum. Maça çok kötü başladık. Sonra da geri dönemedik. İkinci maçta taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Cumartesi günkü maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.