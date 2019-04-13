Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 102-65 yendikleri maçta, az süre alan oyuncuların şans bulduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ozan Bulkaz ve oyuncuları gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Anlaşılmazı çok güç, çözümü olmayan bir durumun içindeler. Bu oyuncuların ne kadar iyi sporcu ve değerli insan olduklarını bildiğimiz için üzüntü duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmiyorlar. Ligimize yakışmayan bir görüntü. Bu kadar önemli yatırımların olduğu bir şehrin neden bu hale düştüğünü bilmiyorum. Bizim adımıza ritim yakalamaya çalıştığımız bir maç oldu. Az oynayan oyuncuların süre bulma şansı oldu." ifadelerini kullandı.





- Bulkaz: "Ligin kalan 4 haftasında iyi oynamak istiyoruz"





Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, geride kalan dört haftada iyi mücadele etmek istediklerini dile getirdi.

Bulkaz, genç oyuncularla mücadele ettiklerini aktararak, "Ligin kalan 4 haftasında iyi oynamak istiyoruz. Anadolu Efes maçından sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan ve federasyon reaksiyon verdi. Türk oyuncularla ve gençlerle sezonu bitireceğiz. Oyuncular uzun zamandır antrenman yapmıyordu. Burak Eşlik bugün sakatlandı. Bu oyuncularla antrenman yaparak hazırlanmak istiyoruz. Bundan sonra gösterecekleri performansla bu süreci fırsata çevirebilirler. Müsabakaları yardımcı antrenörüme yönetiyorum. Bu süreçte antrenörüm ve genç oyuncuların bir şeyler öğrenmesini istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.