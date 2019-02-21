Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında konuk etttiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Müsabakanın büyük bir bölümünde iyi savunma yaptık. Agresif şekilde rakibi savunduk. Atina'da oynanan maçta 18 hücum ribaundu vermiştik. Bugün ise 9 hücum ribaundu verdik. Hücumda topu iyi çevirdik. Larkin, çok iyi bir performans sergiledi. Bu maç bizim için çok önemliydi. İkili avantajı da ele aldık. Önümüzde 7 maç var ve hepsi final niteliği taşıyor." diye konuştu.

THY Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Fenerbahçe Beko ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Ataman, "Fenerbahçe Beko, çok iyi bir takım. Normal sezonu lider götürüyorlar. Orada kazanmak kolay değil. Bu sezon 4 müsabakada karşı karşıya geldik. Gidip oyunumuzu oynayacağız ve kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, müsabakadan sonra belinde ağrı hisseden ve hareket etmekte zorluk çeken Olympiakos Başantrenörü David Blatt için geçmiş olsun dileğinde bulundu.





- Kemzura: "Çok iyi bir ekibe karşı oynadık"





Olympiakos Yardımcı Antrenörü Kestutis Kemzura, Anadolu Efes'in müsabakayı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Kemzura, "Çok iyi bir ekibe karşı oynadık. Anadolu Efes, maçı kazanmayı sonuna kadar hak etti. Her ne olursa olsun oyun planına sadık kaldık. Savunmada ev sahibi takımı 75 sayıda tuttuk. Bu çok önemli bir sayı. Bazı detaylarda hata yaptık ve kaybettik." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Olympiakos Başantrenörü David Blatt, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmadı.