0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın:- "Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum" - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:- "Son hücumu iyi oynayamadık"

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
Basketbolda maçın ardından

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kendi evlerinde oynadıkları her karşılaşmada taraftar desteğini hissettiklerini ancak bugün daha farklı bir atmosfer olduğunu kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Dar rotasyona rağmen arenadaki atmosferle birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gitmeden de kazanabilirdik. Hafta içindeki Avrupa kupası maçında hazırlanacak çok zamanımız yoktu. Tek idmanla hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ligde içeride iki maçımız var, onları da kazanıp play-off potasında yarışı devam ettirmek istiyoruz."

Çıvgın, Kameron Chatman'la yollarının ayrılmasının ardından şu anda takviye yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Sakat olan Türk oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Eğer kafamızdaki planda bir aksaklık olmadığı sürece 4 yabancı ile devam edip, Türk oyuncuların aldığı rolle beraber hem Avrupa'da hem Türkiye liginde hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Ivanovic: "Son hücumu iyi oynayamadık"


Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic de zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti. Rakiplerinin hücum ribauntlarında ve hızlı hücumlarda etkili olduğunu bildiklerini belirten Ivanovic, "Bunları yapmaları halinde kazanamayacağımızı biliyorduk. Onlar kazandılar. Son hücumu iyi oynayamadık." yorumunu yaptı.

Ivanovic, müsabakanın ardından Pınar Karşıyaka'dan iki yardımcı antrenörün kendi yardımcı antrenörlerine fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, bunun inanılmaz bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:20
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Dusko Ivanovic
  4. Özhan Çıvgın
  5. Pınar Karşıyaka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Wushu Şampiyonası
    1. Türkiye Wushu Şampiyonası
    2. Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu..
    3. Türkiye'de en çok nüfus artışı..
    4. Ankaragücü'nün Çeçen transferi..
    5. Bahçeli: (Sakarya'daki fabrika) "Satış..
    6. Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu..
    7. Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye..
    8. Gençlerbirliği 41'de kaldı
    9. Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın..
    12. Hırsızlık anı kamerada! Pantolonunun..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Muğla'da korkunç kaza! Motosiklet..
    15. İslahiye'de feci kaza! Otomobil ikiye..
    16. Mersin'in "Cumhur İttifakı" adayları..
    17. Batman’da kapkaç anı güvenlik..
    18. Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis..
    19. Pazartesi büyük gün! 15 milyar dolar..
    20. Knesset'te ezan okuyan vekiller de..
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    Savcıdan kendisini taciz eden kadın doktora görülmemiş ders
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi