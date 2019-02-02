Basketbolda maçın ardından

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, böyle bir galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Kendi evlerinde oynadıkları her karşılaşmada taraftar desteğini hissettiklerini ancak bugün daha farklı bir atmosfer olduğunu kaydeden Çıvgın, şöyle konuştu:

"Dar rotasyona rağmen arenadaki atmosferle birlikte maç uzatmaya gitti. Uzatmaya gitmeden de kazanabilirdik. Hafta içindeki Avrupa kupası maçında hazırlanacak çok zamanımız yoktu. Tek idmanla hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımın gösterdiği özveri müthişti, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ligde içeride iki maçımız var, onları da kazanıp play-off potasında yarışı devam ettirmek istiyoruz."

Çıvgın, Kameron Chatman'la yollarının ayrılmasının ardından şu anda takviye yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Sakat olan Türk oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Eğer kafamızdaki planda bir aksaklık olmadığı sürece 4 yabancı ile devam edip, Türk oyuncuların aldığı rolle beraber hem Avrupa'da hem Türkiye liginde hedefimize ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Ivanovic: "Son hücumu iyi oynayamadık"





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic de zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti. Rakiplerinin hücum ribauntlarında ve hızlı hücumlarda etkili olduğunu bildiklerini belirten Ivanovic, "Bunları yapmaları halinde kazanamayacağımızı biliyorduk. Onlar kazandılar. Son hücumu iyi oynayamadık." yorumunu yaptı.

Ivanovic, müsabakanın ardından Pınar Karşıyaka'dan iki yardımcı antrenörün kendi yardımcı antrenörlerine fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürerek, bunun inanılmaz bir şey olduğunu sözlerine ekledi.