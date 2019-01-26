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Basketbolda maçın ardından

- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:- "İkinci yarı kontrolü kaybettik"

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:56
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko'ya derbi mücadelesinde 79-58 yenilen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ikinci yarı oyunun kontrolünü kaybederek mağlup olduklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, ikinci yarı hücumda bocaladıklarını belirterek, "Fenerbahçe gerçekten çok sert ve ciddiyetle oynadı. İlk yarı onlara cevap verdik. İkinci yarı kontrolü kaybettik. Onlar daha iyi savunma yapmaya başladılar. Maçı kazanacağımıza olan inancımız kayboldu ve bu sonuç ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Ivanovic, bir basın mensubunun, "İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki performans farkının sebebi neydi?" sorusuna, "İlk sebep rakibimiz çok iyi sert savunma yaptı. İkincisi ise hücumdaki hareketliliğimizi ve sabrımızı kaybetmemiz. Daha iyi opsiyonlar varken kötü toplar kullanmamız mağlubiyete neden oldu." yanıtını verdi.

Siyah-beyazlıların pivotu Ivan Buva ise "İlk yarı iyiydik. İkinci yarı ritmimizi kaybettik. İyi şut tercihi yapamadık. Onlar da her fırsatta bizi cezalandırdılar. Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynadık. Bugün gösterdiğimiz performanstan daha iyiyiz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:56
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Dusko Ivanovic
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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