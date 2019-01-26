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Basketbolda maçın ardından

- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene:- "Pınar Karşıyaka kazanacağı bir maçı kaybetti"- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın:- "Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik"

26 Ocak 2019 Cumartesi 20:59
Basketbolda maçın ardından


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında normal süresi 81-81 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Pınar Karşıyaka'yı 93-91 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, Pınar Karşıyaka'nın kazanacağı maçı kaybettiğini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, salondan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bazı oyuncularının kötü oynadığı ifade eden Ene, maçın sonunda şansın kendilerinden yana olduğunu vurguladı.

Orhun Ene, rakibin uzatma dakikaları hariç maçın genelinde çok iyi oynadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Onlar hata yaptılar. Fakat bugün Pınar Karşıyaka kazanacağı bir maçı kaybetti. Uzatmayı bile rahat bitirecekken anlamsız hatalar yapıp 7 sayı öndeyken oyunu son topa bıraktık. Son topta da tartışmalı bir şekilde maç bitti. Çok ara verdik. Böyle olduğu için de ritmden çıktık. Bir şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Artık her hafta maç oynayacağız. Zor bir süreç başlıyor. Genel anlamda baktığımız zaman hatalarla dolu bir oyun oldu bizim için. Bu hataları tekrar göreceğiz. Bireysel hatalar var. Takım anlamında da bazı hataları düzeltmemiz gerekiyor."


- Özhan Çıvgın: "Beceremedik"


Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın, TOFAŞ'ı aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

Maçın normal süresinde istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Çıvgın, şunları kaydetti:

"İyi de basketbol oynadık. Son bir dakika kala rakibin hücumunda ribaunt alamadık ve sonrasında şutu yedik. Bu pozisyondan sonra da top çıkarırken hata yaptık. Uzatma bölümüne gelmeden maçı kazanmamız gerekiyordu. Beceremedik."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 20:59
  1. Basketbol
  2. Bursa
  3. Maçın ardından
  4. Pınar Karşıyaka
  5. TOFAŞ

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