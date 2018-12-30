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Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik"- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın:"Olayın basketbol kısmına hiç giremedik. Anadolu Efes'e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur"

30 Aralık 2018 Pazar 19:40
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 104-76 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, yılın son maçında iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça iyi başladıklarını belirterek "Maçın başında rakibi ciddiye alıp, iyi savunma ve hücum organizasyonlarıyla çok iyi bir fark yakaladık. Sonraki bölümlerde zaman zaman çok iyi oynadık. Kenardan gelen oyuncular elbette aynı tempoda oynayamadı. Ligde istediğimizi aldık. 2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes için 2018 yılını değerlendiren Ataman, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki kupa kazandık. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon ise THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladık. Yeni bir kadroya sahip olmamıza rağmen büyük bir başarı. Hedeflerimiz büyüdü. Perşembe akşamı Bayern Münih maçıyla ikinci yarı başlayacak. Yarından itibaren bu maçın hazırlıklarına başlayacağız."


- Çıvgın: "Takımımdan daha iyi mücadele bekledim"


Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Anadolu Efes'e karşı mücadele edemediklerini belirtti.

Çıvgın, maça çok kötü başladıklarını aktararak "Söyleyecek çok da bir şey yok. Takımımdan daha iyi mücadele bekledim. Ancak olayın basketbol kısmına hiç giremedik. Anadolu Efes'e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:40
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Özhan Çıvgın
  5. Pınar Karşıyaka
  6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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