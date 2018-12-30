thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum"- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı"

30 Aralık 2018 Pazar 18:07
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları basketboldan çok memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek, "Real Madrid maçından iki gün sonra bir maça hazırlanıp iyi konsantrasyonla oynamak hiçbir zaman kolay değil. Darüşşafaka Tekfen antrenör değişimden sonra agresif ve sert oynamaya başladı. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. İyi başladık ve güzel bitirdik. Tüm oyuncularıma oynama şansı verdiğim için mutluyum. Oyuncularıma 2018 yılında yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


- Ernak:"Karşılaşma arzu ettiğimiz gibi geçmedi"


Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak ise müsabakanın arzu ettikleri gibi geçmediğini dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Ernak, "Karşılaşma arzu ettiğimiz gibi geçmedi. İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı. Tüm müsabaka sadece rakibi kovalamakla geçti. Rakibimizin bu maçı Real Madrid maçı kadar ciddiye alması bizim için gurur verici ancak rakibimizle baş etmeyi de öğrenmemiz gerek bir şey." diye konuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:07
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Selçuk Ernak
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı
    1. Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    3. Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç..
    4. "Ligin ikinci yarısından umutluyuz"
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Kuş cennetinde ördek katliamı
    7. MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları
    8. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi..
    9. Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye..
    10. AK Parti'den ihraç edilmişti! MHP'den..
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. MHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    13. Filipinler’de fırtına: 22 kişi..
    14. Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız
    15. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    16. Taş ocağını beyaz maske takarak..
    17. MHP Bolu ilçeleri belediye başkan..
    18. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    19. MHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    20. Buducnost, Dzikic ile yollarını ayırdı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!