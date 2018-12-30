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Basketbolda maçın ardından

- Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic:"Maçın sonunda galibiyetle ilgili tatmin olduğumu söyleyebilirim ama oyun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim"- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz:"Hakem arkadaşlar birkaç pozisyonu atlamış olabilir ama çabuk kırıldık"

30 Aralık 2018 Pazar 16:03
Basketbolda maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, sonuçtan memnun olduğunu ancak oyunla ilgili eleştirileri bulunduğunu söyledi.

Nenad Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Özelikle çok iyi savunma yaptığımızda, hücumda iyi kararlar vermediğimizi düşünüyorum. İlk yarıda boş turnikeleri kaçırdık. 7 serbest atış kaçırmış olmamız çok fazla. Maçın sonunda galibiyetle ilgili tatmin olduğumu söyleyebilirim ama oyun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Gelecekte daha iyi bir takım olabilmeleri için, oyuncularının konsantrasyonlarını yükseltmeleri gerektigini aktaran Markovic, şunları söyledi:

"Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmalarında 15 sayı öndeyken, daha sonra aptalca şeyler yaparak maçı zora soktuğumuzu gördük. Rakip geri gelmeyi başardı. Son Pınar Karşıyaka maçında da böyle oldu. Dediğim gibi, gelecekte daha iyi bir noktaya gelmek istiyorsak, bu tarz konsantrasyon eksiklerini kapatmamız gerekiyor."


- Yavuz: "Çabuk kırıldık"


İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz, oyunda birkaç kez dengeyi kurmalarına karşın, istedikleri sonucu alamadıklarını kaydetti.

Maça ortak oldukları dönemler bulunduğunu dile getiren Yavuz, "Birkaç kez 8-10 sayı geriye düştükten sonra rakibi yakalamayı başardık. Rakip sert oynadı. Hakem arkadaşlar da birkaç pozisyonu atlamış olabilir ama çabuk kırıldık. Mesela geriye koşma sorunumuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hücumda etkili olamadıklarını belirten Yavuz, şunları aktardı:

"Rakibin kaptığı top sayısına bakıyorum, çoğu bizim verdiğimiz pozisyonlar. Rakibin top çalması değil de bizim top kaybımız oldu. Yüzdeler de aynı şekilde. Rakip ilk devre yüzde 50 üç sayılık basket oranı yakalarken, biz yüzde 10'da kaldık. Sonra bizimki yüzde 20'ye çıkmış, rakibinki yüzde 44'e düşmüş ama maçın sonucunu onlar belirledi."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:03
  1. Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesipsor Başantrenörü Hakan Yavuz
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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