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Basketbolda maçın ardından

- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:"Son çeyrekte savunmada da iyi değildik"- "Douglas, sorumsuz davrandı. Kişisel olarak takım arkadaşlarına ayıp etti"- Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius:"Maçı kazanmak çok önemliydi"

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:22
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi 13. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 75-71 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, son çeyrekte savunmada iyi olmadıklarını ve boş atışlardan yararlanamadıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, Zalgiris'in yüksek bir basketbol zekasına sahip olduğunu belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Eksik oyuncuları olsa da bunun telafisini yapacaklarını biliyorduk. Bizim açımızdan 35 faul attırmamız, düşük skorlu bir maçta telafisi zor bir şeydi. Son çeyrekte savunmada da iyi değildik." ifadelerini kullandı.

Son çeyrekte boş atışlardan yararlanamadıkları bölüme dikkati çeken Ernak, "İki üç sayılık basket buldular. Toplamda zaten 5 isabet bulmuşlardı ve 2'sini bu bölümde kaydettiler. Bu da maçı kaybetmemize sebep oldu. Bu şekilde çok maç kaybettik. Bunu tersine çevirmemiz için kazanmalıyız." diye konuştu.

ABD'li oyun kurucu Toney Douglas'ın beş faulle oyun dışında kalmasını eleştiren Selçuk Ernak, şunları kaydetti:

"Douglas, sorumsuz davrandı. Bu takıma maçların bu anlarını oynamak için transfer edildi. Benden önce buraya gelmiş olabilir ama ben de önceki takımıma almıştım. Onu üçüncü periyotta dinlendirmişken teknik faul yaparak 5. faulünü alıp oyun dışı kaldı. Onu son periyot takımın direksiyonuna oturtacaktım. Kişisel olarak takım arkadaşlarına ayıp etti."

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise "Kazandığımız için mutluyuz. Darüşşafaka'nın yeni başantrenörüyle daha farklı oynayacağını biliyorduk. Maç boyunca çok iyi oynamadık. Son çeyrekte iyiydik. Maçı kazanmak çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:22
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Sarunas Jasikevicius
  4. Selçuk Ernak
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Zalgiris

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