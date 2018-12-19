Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. ve son haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 100-83 yenilen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, organizasyona veda ettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, prestij maçına çıktıklarını aktararak şöyle konuştu:

"ULEB Avrupa Kupası tur atlamayı arzu ettiğimiz bir organizasyondu. Organizasyona veda ettiğimiz için üzgünüm. Artık ligde haftada bir maç oynayacağız. Hedefimiz ligi ilk devre sonu itibarıyla iyi pozisyonda tamamlayıp Türkiye Kupası'na katılmak. İyi mücadele edip her maç gelişmeye devam ediyoruz."

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bizim için çok önemli bir maç. Şu anki performansını göz önüne alırsak Fenerbahçe Beko maçın favorisi. Biz de sahamızda taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Elimizde kaliteli oyuncular var ve dezavantajlarımızı biliyoruz. Karşımızda kadro istikrarını 5 sezondur koruyan bir takım var. Biz de enerjimizi ortaya koyup mücadelemizle maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Tomic: "Top 16 turu zor olacak"





Kızılyıldız MTS Başantrenörü Milan Tomic, hücumda iyi bir performans sergileyerek maçı kazandıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Tomic, "İyi bir 10 maçlık periyodu geride bıraktık. Hücumda bu sezon en iyi maçlarımızdan birini oynadık. İyi savunma yapamasak da hücumda çok iyi oynadığımız için maçı kazandık. Top 16 turu zor olacak ama oynamaya hazırız." diye konuştu.



