Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 84-82 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın hakeminin kural hatası yaptığını savunarak, karşılaşmanın tekrar edilmesini isteyeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "Bu akşam çok iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Farkı 15 sayıya çıkardıktan sonra oyuna olan saygımızı kaybettik. Daha sonra çok fazla hata yaptık ve şutları kaçırdık. Bu şutları ilk 35 dakikada sokmuştuk. Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde götürdük ancak rakip son anda öne geçip kazandı. Bu gece THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa aday olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra yönetimle konuştuğunu aktaran Ataman, "Hakem, kural hatası yaptı. Yeni kurala göre hücum süresini yenilememesi gerekiyordu. Teknik faul kaç saniye kala yapılırsa süre orada kalmalı ama hakem süreyi 14 saniyeye çıkardı. Bu konuyu THY Avrupa Ligi yönetimine iletip maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

Ataman, kurdukları kadro için yönetime teşekkür ederek, "İyi bir kadro kuruldu ve güzel basketbol oynuyoruz. Geçmişime baktığınız zaman kariyerimde 17 kupa kazandığımı görürsünüz. Tek eksik THY Avrupa Ligi, onu da bu sene göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli başantrenör, Anadolu Efes tarihinin seyirci rekorunu kırdıklarını tahmin ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazandığımızda da kaybettiğimizde de ortaya ruh kattık. Anadolu Efes ruhunu geri getirdik. Basketbolu sevenler bu takımın basketbolundan keyif aldıkları için geliyor. Bu ruh bizi çok yukarılara götürecek."





- Laso: "Çok zor bir galibiyet aldık"





Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, çok zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Laso, "Anadolu Efes, maça çok iyi başladı. Savunmada çok fazla hata yaptık ve Anadolu Efes farkı açtı. Üçüncü periyotta daha iyiydik. Oyunda kalmayı başardık. Savaşmaya devam ettik ve farkı kapatmasını bildik. Çok zor bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Laso, Anadolu Efes'in kadro kalitesinin yüksek olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Anadolu Efes, çok iyi şut atan oyunculara sahip. Etkili oyuncuları var. Kapasitesi olan, zor bir rakip. Şu anda aralık ayındayız, konuşmak için erken ama Anadolu Efes'in ligi ilk 8'de tamamlayarak play-off oynama şansı çok yüksek."