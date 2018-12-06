Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 73-71 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Ahmet Çakı, alınan mağlubiyetin kendileri için yıkıcı olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, maç boyunca topu iyi paylaştıklarını aktararak, "İlk üç çeyrekte savunmada ve hücumda çok iyi oynadık. Kontrol bizdeydi. Son çeyrekte sadece 9 sayı attık. Böyle olunca mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Son çeyreklerde üst üste kaybedilen maçların takım üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Çakı, "21 asist yaptık ancak rakibimize çok sayıda hücum ribaundu verdik. 71 sayı atmamıza rağmen 21 asist yapmamız başarı sayılabilir. Kazansaydık farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Bizim için yıkıcı bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.





- Sfairopoulos: "Bu mantalitemizi devam ettirmeliyiz"





Maccabi FOX'un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, son çeyrekte çok iyi savunma yaparak galip geldiklerini ifade etti.

Oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Sfairopoulos, "Farklı şekilde geriye düşsek de maçı bırakmadık. Sonunda kazandık. Maça iyi başlamadık. İkinci ve üçüncü çeyrekte kontrolü kaybettik. Son periyotta sadece 9 sayıya izin verdik. Çok iyi savunma yaptık. Son periyotta sadece savunmada iyi değildik, hücumda da boş atışlar yakaladık ve sayılar bulduk. Önceki çeyreklerde de bulmuştuk ama yararlanamamıştık. Bu mantalitemizi devam ettirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm takımın galibiyete katkı sağladığının altını çizen Sfairopoulos, şunları söyledi:

"Bu galibiyet onların. Bu karşılaşma, rakibimizin son anlarda kaybettiği başka bir maç oldu. Bugün beni endişelendiren tek şey, hakemler oldu. Bize verilen veya verilmeyen bazı düdükleri anlayabiliyorum. İki takım da hücumda etkili oynadı. Bir takım 21 serbest atış kullanırken diğeri 8. Bizim 1 numaramız Wilbekin ise hiç atış kullanmadı."