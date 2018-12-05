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Basketbolda maçın ardından

- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz: "Özellikle bir alt sıramızdaki takıma karşı kazanmamız, lig açısından da çok rahatlattı" - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz: "Böyle bir dönemde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u yenmemiz gerekiyordu, olmadı"

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:17
Basketbolda maçın ardından


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 82-77 yenen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Özellikle bir alt sıramızdaki takıma karşı kazanmamız, lig açısından da çok rahatlattı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulkaz, galibiyetin anlamlı olduğunu söyledi.

Bulkaz, 18 yıllık kariyerindeki önemli galibiyetlerden biri olduğunu belirterek, "Geldiğimde 15 gündür antrenman yapmayan, çok problemi olan bir takımla karşılaştım. Çocuklara bazı şeyleri anlatıp onları inandırıncaya kadar çok zorluklar çektik ama neticesinde inandılar. Beş antrenmanla ve eksiklerle maça çıktık. Bir ara 20 sayıya kadar çıkan fark vardı, bu da çok iyi çalıştığımızı gösteriyor. 15 gündür antrenman yapmayan bir takımın fiziksel olarak düşmesini bekliyordum ama paniklemeyip 1-2 doğru hamleyle maçı kazanmayı bildiler. Özellikle bir alt sıramızdaki takıma karşı kazanmamız, lig açısından da bizi çok rahatlattı." diye konuştu.

Bulkaz, mevcut takıma sahip çıkacaklarını ve bu oyuncularla en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.


- İstanbul Büyükşehir Belediyespor cephesi


İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz, takımların başantrenör değişikliğinden sonra iyi oynadığını söyledi.

Sakarya ekibinin de bunun örneğini gösterdiğini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Sakarya takımındaki önemli 3 yabancı oyuncunun olmamasından dolayı müsabakaya rahat başladık. Bunun acısını 3 periyot çektik. Son periyot aklımız başımıza geldi ama iş işten geçti. İlk devre yüzde 14'lük 3'lük yüzdemiz var. İstatistiklerde biz iyiyiz ama maçı kaybediyoruz, bunun en büyük nedeni Semih Erden'in olmayışı. Böyle bir dönemde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u yenmemiz gerekiyordu, olmadı."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:17
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Hakan Yavuz
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Ozan Bulkaz
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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