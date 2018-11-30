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Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:- "Çok önemli bir galibiyet oldu. Bu akşam harika bir basketbol oynadık"- Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic:- "Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik"

30 Kasım 2018 Cuma 23:03
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı sahasında 96-85 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "İyi savunma yaptık. Hücumda ise topu iyi çevirdik boş atışlar bulduk. İkinci çeyrekte yorulduğumuzu düşündüm ve değişiklikler yaptık. Kenardan gelen oyuncularımız gerekli katkıyı veremedi. Üçüncü çeyrekte özellikle Doğuş harika bir enerji koydu, takımın kaptanı gibi oynadı. Savunmada topları çaldık ve sayılar bulduk. Çok önemli bir galibiyet oldu. Bu akşam harika bir basketbol oynadık." ifadelerini kullandı.

Doğuş Balbay'ın 1 gün önce milli takımda İspanya'ya karşı oynadığının hatırlatılması üzerine Ataman, şöyle konuştu:

"Biz 4 oyuncumuzun da milli takımda oynamasından gurur duyuyoruz. Bugün THY Avrupa Ligi'nde bunu yapan tek takımız. Türkiye Basketbol Federasyonu ile uyum içerisindeyiz. Bu maçtan sonra da oyuncularımız milli takıma geri dönecekler."

Deneyimli başantrenör, gelecek hafta Real Madrid'i ağırlayacaklarını aktararak, taraftar desteğiyle kazanmak için mücadele edeceklerini kaydetti.


- Perasovic: "Anadolu Efes, daha agresif oynadı"


Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic, Anadolu Efes'in çok iyi oynadığını dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i kutlayarak başlayan Perasovic, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iyi basketbol oynadılar. Anadolu Efes, daha agresif oynadı. Bu da bizim basit top kayıpları yapmamıza neden oldu. Birçok top kaybı yaptık ve boş atışları değerlendiremedik."


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:03
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Baskonia
  4. Ergin Ataman
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Velimir Perasovic

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