Basketbolda maçın ardından





BURSA (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında Lokomotiv Kuban'a 105-99 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi mücadele ettikleri maçı kaybettiklerini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bütçelerle kurulmuş bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Alba Berlin maçı gibi yine uzatmalarda kaybettiklerine dikkati çeken Ene, şöyle konuştu:

"Bence uzatmaya gitmeden önce maçı koparmıştık. Maalesef Alba Berlin maçında olduğu gibi yine uzatmada kaybettik. Bizim hayatımız böyle geçecek. Hem ligde hem Avrupa'da sık sık maç oynamak kolay değil. Oyuncularıma da diyecek bir şey bulamıyorum çok büyük efor sarf ettiler. Birkaç oyuncumuzdan istediğimiz verimi alabilseydik skor daha farklı olabilirdi."





- Jovanovic: "İkinci yarıda hem savunmada hem hücumda iyi oynadık"





Lokomotiv Kuban Başantrenörü Vlada Jovanovic, kendileri için çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

TOFAŞ'ın iyi ve tecrübeli bir takım olduğunu belirten Jovanovic, "İkinci yarıda hem savunmada hem hücumda iyi oynadık. Onları daha çok savunmada durdurmaya çalıştık. Sakatlarımız ve hastalarımızdan dolayı eksik bir kadroyla buraya geldik. Dar rotasyonla oynadığımız maçta iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.



