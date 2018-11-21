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Basketbolda maçın ardından

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Bu galibiyete ilk dört için çok ihtiyacımız vardı"- Petrol Olimpija Başantrenörü Sasa Nikitovic:"Bizim hatamız hücumdan savunmaya geçmek oldu"

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:27
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. haftasında Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija'yı sahasında 94-84 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ilk dört adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ivanovic, savunmada iyi oynadıklarını belirterek, "Takımdan tüm sezon beklentim bu. Böyle olunca çok kolay basketler bulduk. Bunun beraberinde öz güvenimiz yerine geldi. Üçüncü periyotta takıma bir şey oldu. Takımım çok değişti. Büyük problem yaşadık. Son periyot yeniden savunmada iyi oynadık. Bu galibiyete ilk dört için çok ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.


- Nikitovic: "Bizim için iyi bir test oldu"


Petrol Olimpija Başantrenörü Sasa Nikitovic, savunmadan hücuma geçişlerde hata yaptıkları için sahadan mağlup ayrıldıklarını kaydetti.

Beşiktaş Sompo Japan'ı ve başantrenör Ivanovic'i tebrik ederek sözlerine başlayan Nikitovic, şu değerlendirmede bulundu:

"Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları var. İlk yarı bizden iyiydiler. Biz de rakibimiz gibi sürekli savaşan bir takım olmak istiyorduk. Bizim için iyi bir test oldu. Üçüncü periyotta geriden gelebildiğimizi gördük. Bizim hatamız hücumdan savunmaya geçmek oldu. Önce savunmayı iyi yapıp hücuma geçmeliydik."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:27
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Dusko Ivanovic
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi
  5. Petrol Olimpija
  6. Sasa Nikitovic

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