Basketbolda haftanın toplu sonuçları Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Basketbol 1. Ligi 23. haftasında 1 maç oynandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2 maç oynandı. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 63-69 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 87-81 - Türkiye Basketbol 1. Ligi Konyaspor-Bandırma Kırmızı: 72-74 - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 75-103

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