Basketbolda haftanın toplu sonuçları
Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2, Basketbol 1. Ligi 23. haftasında 1 maç oynandı.17 Mart 2019 Pazar 22:23
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 2 maç oynandı.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol: 63-69
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 87-81
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Konyaspor-Bandırma Kırmızı: 72-74
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi: 75-103
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