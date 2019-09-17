Basketbolda dünya şampiyonu İspanya ülkesine döndü





MADRİD (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya A Milli Basketbol Takımı ülkesine döndü.

Tarihinde ikinci kez basketbolda dünya şampiyonu olan İspanya'da milli takım kafilesini taşıyan özel uçak Madrid'deki Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na geldi.

Takım kaptanı Rudy Fernandez'in elindeki dünya kupasıyla uçaktan inen milli takım kafilesi ilk olarak Kral 6. Felipe daha sonra da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından kabul edildi.

Tek tek basketbolcuları, teknik heyeti ve federasyon yetkililerini kutlayan Kral 6. Felipe, "Bizi çok gururlandırdınız. Tüm ülke sizinle." dedi.

İspanyol basketbolcular ve teknik heyet daha sonra "şampiyonlar" yazılı üstü açık otobüsle Madrid kent merkezinden geçerek yol kenarındaki İspanyol vatandaşlar selamladı.

Milli takım heyeti şehir turunun ardından Colon Meydanı'nda organize edilen ve binlerce İspanyolun toplandığı kutlama alanına geldi.

İspanya A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Sergio Scariolo ve basketbolcular tek tek meydanda bekleyen kalabalığa tanıtıldı.

"Şampiyon, şampiyon, şampiyon" tezahüratları altında, müzik eşliğinde dans eden ve şarkı söyleyen basketbolcular, 13 yıl aradan sonra gelen ikinci dünya şampiyonluğunu kutladı.

Takım kaptanı Rudy Fernandez, burada yaptığı konuşmada, "Benim ikinci ailem bu büyük takım. Bu yazın çok özel, heyecanlı olmasını sağlayan ve bu kupayı kaldırmama yardım eden herkese teşekkürler. Yaşasın İspanyol basketbolu." dedi.

Dünya Kupası'nın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Ricky Rubio da "Marc Gasol'un NBA'de şampiyonluk yüzüğü takmasının nasıl bir şey olduğunu şimdi biliyorum. Eğer bu kupa İspanya'da basketbolun daha çok sevilmesine ve gelişmesine yarayacaksa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

İspanya Milli Takımı'nın diğer önemli basketbolcularından Marc Gasol da duygularını şu şekilde dile getirdi:

"İki aylık büyük çabaların ardından eve altın ile döndük bunun zevkini hep birlikte. Sizden sadece bir şey istiyorum. Kazanmadığımız güne sıra geldiğinde de bizi destekleyin."



Sergio Scariolo ise "İspanya, dünya şampiyonu oldu. Çünkü işler yolunda gitmediğinde hiçbir zaman pes etmedi. Bu çocuklar zor anlarda hep bir çıkış yolu arayıp buldular. Bu yüzden dünya şampiyonu olmaya layıklar." ifadelerini kullandı.



