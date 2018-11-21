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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- TOFAŞ: 99 - Lokomotiv Kuban: 105

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:47
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Elias Koromilas (Yunanistan), Renaud Geller (Belçika), Igor Dragojevic (Karadağ)

TOFAŞ: Garrett 25, Harper 3, Weems 20, Kadji 19, Muhsin Yaşar 4, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan, Mejia 18, Muhaymin Mustafa, Withey 8

Lokomotiv Kuban: Mclean 21, Lacey 7, Fridzon 9, Kulagin 21, Johnson 4, Wright 19, Ivlev, Whitehead 24

1. Periyot: 16-18

Devre: 41-44

3. Periyot: 71-68

Normal süre: 90-90

Beş faulle çıkan: 33.35 Kadji (TOFAŞ)


BURSA (AA) - ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında TOFAŞ, normal süresi 90-90 biten maçın uzatmalarında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 105-99 mağlup oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı. Top 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Lokomotiv Kuban ise 6. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan Lokomotiv Kuban, Mclean ve Kulagin ikilisiyle ürettiği sayılarla 5. dakikanın başında 9-2 üstünlük yakaladı. TOFAŞ, Kadji'nin oyuna yön vermesiyle skor üreterek rakibine karşılık verse de Kulagin ve Whitehead ile basketler bulmaya devam eden konuk takım, çeyreği 18-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Whitehead ve Kulagin'in set hücumlarından bulduğu sayılarla başlayan Lokomotiv Kuban, 13. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 20-26. TOFAŞ'ı sert savunmasıyla sık sık top kayıplarına zorlayan konuk ekip, hücumda Fridzon ve Wright'ın dış atışlarıyla 18. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 32-41. Rus ekibi, soyunma odasına da 44-41 üstün gitti.

Üçüncü periyoda Mejia'nın üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, 21. dakikada skoru eşitledi: 44-44. Wright ve Mclean ile TOFAŞ'a karşılık veren Lokomotiv Kuban, 23. dakikada farkı 7 sayıya (48-55) çıkardı. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molalarla farklı bir oyun yapısıyla sahaya dönen Bursa temsilcisi, sabırlı hücum ederek Withey, Garrett ve Mejia ile sayılar buldu ve 28. dakikada ilk kez öne geçti: 63-62. Kalan dakikalarda Mejia ve Withey ile skor üreterek üstünlüğünü koruyan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 71-68 önde girdi.

İki takımının birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçen dördüncü periyodun 35. dakikasını Lokomotiv Kuban 81-79 önde geçti. Garrett ve Weems'in ön plana çıktığı periyodun son 2 dakikasına 86-86 beraberlikle gidildi. Whitehead'in bireysel performansıyla 4 sayı bulan Rus ekibi, bitime 44 saniye kala öne geçti: 88-90. TOFAŞ, Withey ile maçın tamamlanmasına 30 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru 90-90 yaptı ve karşılaşma bu skorla uzatmalara gitti.

Uzatma periyodunda Whitehead ile etkili olan Lokomotiv Kuban, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen TOFAŞ karşısında sahadan 105-99 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:47
  1. Basketbol
  2. Lokomotiv Kuban
  3. TOFAŞ
  4. ULEB Avrupa Kupası

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