Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya tek maçla başlandı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 30. haftasında 5 maç yapıldı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya tek maçla başlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 30. haftasında 5 maç yapıldı. Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle: - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 72-96

- Türkiye Basketbol 1. Ligi Sigortam.net İTÜ Basketbol-Edirnespor: 119-87 Artvin Belediyespor-Petkimspor: 45-90 Semt77 Yalova Belediyespor-Düzce Belediyespor: 80-91

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın: 59-54 A Koleji-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 67-85 İstanbulgücü-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 56-77 Mersin Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi: 68-84 Çankaya Üniversitesi-Urla Belediyespor: 71-59

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