Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya tek maçla başlandı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 30. haftasında 5 maç yapıldı12 Nisan 2019 Cuma 22:08
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya tek maçla başlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 30. haftasında 5 maç yapıldı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 72-96
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Edirnespor: 119-87
Artvin Belediyespor-Petkimspor: 45-90
Semt77 Yalova Belediyespor-Düzce Belediyespor: 80-91
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın: 59-54
A Koleji-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 67-85
İstanbulgücü-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 56-77
Mersin Üniversitesi-Akdeniz Üniversitesi: 68-84
Çankaya Üniversitesi-Urla Belediyespor: 71-59
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