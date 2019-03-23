Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında ise 6 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 27. hafta 2 maç dışında tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası ise 6 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. hafta 1, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 27. hafta ise 2 maç dışında tamamlandı. Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Pınar Karşıyaka: 64-87 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Japan: 93-87 Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 95-63



- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 59-108 OGM Ormanspor-BOTAŞ: 64-68 Çukurova Basketbol-Canik Belediyespor: 158-63 Kırçiçeği Bodrum-İstanbul Üniversitesi: 69-66 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor: 60-79 Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67-65

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 90-86 Ankara DSİ-OGM Ormanspor: 81-94 Edirnespor-Bursaspor: 72-101 Konyaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-89 Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor: 83-75



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Urla Belediyespor: 84-80 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 66-64





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