Basketbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı16 Şubat 2019 Cumartesi 20:25
İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 22. hafta mücadeleleriyle devam edildi.
Basketbolda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray: 80-94
OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum: 88-38
Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor: 106-81
İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-94
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 73-61
Ankara DSİ-Petkimspor: 62-88
Karesispor-Semt77 Yalova Belediyespor: 80-90
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Akdeniz Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 81-72
Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 74-83
Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbulgücü: 78-75
Elazığ İl Özel İdare-A Koleji: 87-60
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