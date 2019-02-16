Basketbol: Toplu sonuç - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 22. hafta mücadeleleriyle devam edildi. Basketbolda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray: 80-94 OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum: 88-38 Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor: 106-81 İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 65-94

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 73-61 Ankara DSİ-Petkimspor: 62-88 Karesispor-Semt77 Yalova Belediyespor: 80-90

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Akdeniz Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 81-72 Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 74-83 Edremit Belediyesi Gürespor-İstanbulgücü: 78-75 Elazığ İl Özel İdare-A Koleji: 87-60



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