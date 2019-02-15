Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol: Toplu sonuç15 Şubat 2019 Cuma 22:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı.
İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 111-89
OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı: 85-61
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 51-73
Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-76
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 52-86
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