Basketbol: Toplu sonuç



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftası ise 3 maçla başladı. İki ligde yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 111-89 OGM Ormanspor-Bandırma Kırmızı: 85-61

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 51-73 Çankaya Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-76 İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 52-86

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