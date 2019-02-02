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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 4 maç oynandı

02 Şubat 2019 Cumartesi 21:21
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları devam etti. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta müsabakaları sürdü.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ: 82-87

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan: 89-87

Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji: 88-73


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol: 84-74

Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum: 106-38

Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ: 72-86

İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 65-56


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 97-84

Ankara DSİ-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 91-99

Karesispor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 93-89

Edirnespor-Finalspor: 73-96

Bursaspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 70-64


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Akdeniz Üniversitesi-Nesibe Aydın: 74-79

Urla Belediyespor-İstanbulgücü: 67-90

Edremit Belediyesi Gürespor-Mersin Üniversitesi: 66-57

Elazığ İl Özel İdare-Yalova VİP Gençlik: 95-36


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 21:21
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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