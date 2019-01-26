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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5 maç oynandı

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:46
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 93-91

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko: 58-79



- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 91-96

Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 61-75

Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor: 61-90

Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol: 68-93

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 104-69



- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-OGM Ormanspor: 70-60

Petkimspor-Selçuklu Basketbol: 104-100

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor: 77-81

Akhisar Belediyespor-Edirnespor: 99-71



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi: 70-75

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-67

İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim: 72-67

Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor: 60-69

Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare: 59-62



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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:46
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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