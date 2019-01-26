Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5 maç oynandı26 Ocak 2019 Cumartesi 22:46
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 16'ncı hafta maçları başlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 19. hafta müsabakaları tamamlandı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Türk Telekom-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 76-53
TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 93-91
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko: 58-79
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 91-96
Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 61-75
Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor: 61-90
Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol: 68-93
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 104-69
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-OGM Ormanspor: 70-60
Petkimspor-Selçuklu Basketbol: 104-100
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor: 77-81
Akhisar Belediyespor-Edirnespor: 99-71
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi: 70-75
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 68-67
İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim: 72-67
Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor: 60-69
Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare: 59-62
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