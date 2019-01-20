Basketbol: Toplu sonuç - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3 karşılaşma oynandı



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3 karşılaşma yapıldı. Ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Kırçiçeği Bodrum: 94-61 Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 79-72 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71-72



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