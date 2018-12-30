Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası bugün yapılan 3'er maçla tamamlandı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası, bugün oynanan 2 maçla sona erdi30 Aralık 2018 Pazar 19:43
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası bugün yapılan 3'er maçla tamamlandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 12. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80-69
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 91-61
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 104-76
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş-OGM Ormanspor: 76-78
Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 85-96
Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 80-49
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Bursaspor: 84-94
Selçuklu Basketbol-Karesispor: 104-96
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