Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları başladı07 Aralık 2018 Cuma 22:53
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta, oynanan maçlarla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Artvin Belediyespor: 93-70
OGM Ormanspor-Ankara DSİ: 97-49
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Finalspor: 65-56
Yalova Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 74-81
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Mersin Üniversitesi: 68-52
A Koleji-İstanbulgücü: 75-61
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 39-70
Bayraklı Belediyesi-Yalova VİP Gençlik: 86-74
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Urla Belediyespor: 46-58
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