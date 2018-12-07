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Basketbol: Toplu sonuç

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları başladı

07 Aralık 2018 Cuma 22:53
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11. hafta, oynanan maçlarla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Artvin Belediyespor: 93-70

OGM Ormanspor-Ankara DSİ: 97-49

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Finalspor: 65-56

Yalova Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 74-81


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Nesibe Aydın-Mersin Üniversitesi: 68-52

A Koleji-İstanbulgücü: 75-61

İstanbul Üniversitesi Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 39-70

Bayraklı Belediyesi-Yalova VİP Gençlik: 86-74

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Urla Belediyespor: 46-58

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:53
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