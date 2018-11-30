Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 2 maç oynandı30 Kasım 2018 Cuma 20:34
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta mücadelesi, oynanan maçlarla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Bursaspor: 75-64
Artvin Belediyespor-Karesispor: 86-111
Düzce Belediyespor-Ankara DSİ: 82-74
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor: 43-63
Çankaya Üniversitesi-İstanbulgücü: 77-51
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