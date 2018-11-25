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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı

25 Kasım 2018 Pazar 23:07
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 9. hafta maçları oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol: 88-81

Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray: 72-74

TOFAŞ-Fenerbahçe: 69-74

Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 93-96


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 76-48

BOTAŞ-Beşiktaş: 70-69

İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol: 56-90

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 72-67


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Selçuklu Basketbol-Edirnespor: 88-66


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 99-55

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 23:07
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. toplu sonuç

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