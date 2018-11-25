Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı25 Kasım 2018 Pazar 23:07
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de 9. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol: 88-81
Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray: 72-74
TOFAŞ-Fenerbahçe: 69-74
Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 93-96
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Canik Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 76-48
BOTAŞ-Beşiktaş: 70-69
İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol: 56-90
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 72-67
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Selçuklu Basketbol-Edirnespor: 88-66
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Gelişim: 99-55
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