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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 10. hafta maçlarıyla devam edildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yapılan maçların ardından Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Haftanın kapanış mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 84-65 yenerek, 6'sı üste üste olmak üzere 9. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 96-85 mağlup etti. Üst üste 5, toplamda ise 8. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.

Organizasyonda bu sezon tek galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise kötü gidişe Herbalife Gran Canaria karşısında da son veremedi. Konuk ettiği İspanyol temsilcisine 75-71 yenilen yeşil-siyahlılar, 8'i peş peşe olmak üzere 9. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.

 

- Sonuçlar

 

Darüşşafaka Tekfen - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 71-75

Zalgiris (Litvanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 83-78

Maccabi FOX (İsrail) - Bayern Münih (Almanya): 95-71

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 88-93

Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 76-68

Anadolu Efes - Baskonia (İspanya): 96-85

Olympiakos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ): 92-70

Barcelona Lassa (İspanya) - Fenerbahçe: 65-84

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe10918487638519
2. CSKA Moskova10918928236919
3. Real Madrid108290278811418
4. Anadolu Efes10828748146018
5. Olympiakos10648047752916
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan10648628422016
7. Barcelona Lassa1064785780516
8. Panathinaikos10557947841015
9. Zalgiris1046802798414
10. Khimki1046801804-314
11. Bayern Münih1046802815-1314
12. Baskonia1037816833-1713
13. Herbalife Gran Canaria1037808899-9113
14. Maccabi FOX1028772814-4212
15. Buducnost VOLI1028715817-10212
16. Darüşşafaka Tekfen1019766894-12811

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe
  5. THY Avrupa Ligi

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