Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off - Barcelona Lassa: 82 - Anadolu Efes: 72- Üç galibiyet alacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi



Salon: Palau Blaugrana Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz) Barcelona Lassa: Pangos 6, Ribas, Singleton 12, Claver 8, Tomic 13, Seraphin 12, Hanga 3, Heurtel 7, Oriola 2, Kuric 19 Anadolu Efes: Micic 4, Beaubois 10, Simon 17, Moerman 11, Dunston 8, Larkin 20, Pleiss 2, Anderson, Doğuş Balbay 1. Periyot: 15-22 Devre: 36-38 3. Periyot: 63-50 Beş faulle çıkan: 37.21 Micic (Anadolu Efes)

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 82-72 yenildi. Bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi Müsabakaya 4-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa'ya Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın elinden bulduğu 8-0'lık seriyle cevap verdi. 5. dakikası 8-8 beraberlikle geçilen müsabakada Larkin-Simon ikilisiyle skor üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı. Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçti. Seraphin, Tomic ve Claver ile skor üreten İspanyol ekibi, 18. dakikada 34-33'lük skorla üstünlük kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman'ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi. İkinci yarıya 5-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikayı 9 sayı farkla (51-42) üstün geçti. Savunmada sertliğini artıran İspanyol temsilcisi, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle sona erdi. İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı. Dörtlü Final'e kalacak son takım, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.





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