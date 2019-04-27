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Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

- Barcelona Lassa: 82 - Anadolu Efes: 72- Üç galibiyet alacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:01
Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off


Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)

Barcelona Lassa: Pangos 6, Ribas, Singleton 12, Claver 8, Tomic 13, Seraphin 12, Hanga 3, Heurtel 7, Oriola 2, Kuric 19

Anadolu Efes: Micic 4, Beaubois 10, Simon 17, Moerman 11, Dunston 8, Larkin 20, Pleiss 2, Anderson, Doğuş Balbay

1. Periyot: 15-22

Devre: 36-38

3. Periyot: 63-50

Beş faulle çıkan: 37.21 Micic (Anadolu Efes)


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 82-72 yenildi.

Bu sonuçla üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride durum 2-2'ye geldi

Müsabakaya 4-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa'ya Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın elinden bulduğu 8-0'lık seriyle cevap verdi. 5. dakikası 8-8 beraberlikle geçilen müsabakada Larkin-Simon ikilisiyle skor üreten lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

Mücadelenin 15. dakikasını Anadolu Efes 28-25 önde geçti. Seraphin, Tomic ve Claver ile skor üreten İspanyol ekibi, 18. dakikada 34-33'lük skorla üstünlük kurdu. İki takımın da hücumda zorlandığı kalan bölümde lacivert-beyazlılar Moerman'ın son saniye basketiyle devre arasına 38-36 önde girdi.

İkinci yarıya 5-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 21. dakika biterken 41-38 üstünlük elde etti. Etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, 25. dakikayı 9 sayı farkla (51-42) üstün geçti. Savunmada sertliğini artıran İspanyol temsilcisi, 29. dakikada 13 sayılık fark (59-46) yakaladı. Periyot 63-50 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın da karşılıklı basketler bulduğu son çeyrekte 5. dakika 72-61 Barcelona Lassa'nın üstünlüğüyle geride kaldı. Simon, Beaubois ve Larkin ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 7 sayıya (74-67) indirdi. Dış atışlarda etkisiz kalan Anadolu Efes, farkı daha fazla kapatamadı ve sahadan 82-72 mağlup ayrıldı.

Dörtlü Final'e kalacak son takım, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.


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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 00:01
  1. Anadolu Efes
  2. Barcelona Lassa
  3. Basketbol
  4. THY Avrupa Ligi

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