Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
- Real Madrid: 75 - Panathinaikos: 7218 Nisan 2019 Perşembe 00:27
ANKARA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Panathinaikos'u 75-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında İspanya temsilcisi Real Madrid, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını WiZink Center'da ağırladı.
Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreğini 21-17 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 43-35 üstün girdi.
Aradaki skor farkını koruyarak üçüncü çeyreği 58-52 galip durumda kapatan İspanya temsilcisi, son periyotta zorlanmasına rağmen mücadeleden 75-72 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 17 sayı üreten Panathinaikoslu Nick Calathes oldu.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ikinci maçı, 19 Nisan Cuma günü yine Madrid'de oynanacak.
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