



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 21, Simon 3, Anderson 5, Moerman 12, Dunston 11, Larkin 12, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Pleiss 9

Barcelona Lassa: Heurtel 12, Blazic 4, Claver 5, Singleton 5, Tomic 14, Pangos 12, Hanga 7, Smits 9, Oriola, Kuric

1. Periyot: 26-15

Devre: 40-36

3. Periyot: 58-49





İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 75-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle tempolu başlayan Anadolu Efes, Micic ve Moerman'ın etkili performansıyla 5. dakikada farkı çift hanelere (15-4) çıkardı ve Barcelona Lassa'ya mola aldırdı. Moladan sonraki bölüm karşılıklı basketlere sahne olurken, savunmada ritmini bulan lacivert-beyazlı ekip, Micic'in üç sayılık basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 24-11. Boyalı alanı iyi savunan ev sahibi takım, ilk çeyreği 26-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Barcelona Lassa iyi bir başlangıç yaptı. İspanya temsilcisi, savunmada ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Pangos'un tempolu oyunuyla 16. dakikada farkı kapattı: 32-32. Bu dakikadan sonra savunmada ve hücumda performansını artıran lacivert-beyazlılar, Pleiss ve Micic'in sayılarıyla yeniden oyunun kontrolünü eline aldı ve 18. dakikayı 40-32 önde geçti. Anadolu Efes, devreyi de 40-36 üstün kapattı.

İkinci yarı, karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Tomic'le skor üreten Barcelona Lassa'ya uzun oyuncularıyla yanıt veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 50-44 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde iki takıma verilen teknik faullerle karşılaşmada gerginlik arttı. Periyodun son anlarında rakibini dış atışlara yönelten ev sahibi takım, Dunston'ın iç ve dış atış isabetleriyle 29. dakikada farkı tekrar açtı: 58-47. Lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-49 önde girdi.

Anadolu Efes, son periyoda Larkin'in üç sayılık basketleriyle farkı koruyarak girdi. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin ortasında 3 kısa oyuncuya döndü. Boyalı alanı zorlayarak basketler bulan ev sahibi takım, Barcelona Lassa karşısında 35. dakikayı 12 sayılık farkla üstün geçti: 69-57. Top kayıpları yapan Anadolu Efes önünde hızlı hücumlarla skor üreten İspanya temsilcisi, 38. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 71-66. Lacivert-beyazlılar, son bölümde hücum ribauntlarıyla üstünlüğünü sürdürürken, Micic'in pota altında bulduğu basketle son 16 saniyeye 73-66 üstün girdi. Anadolu Efes, karşılaşmayı da 75-68 kazandı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma, 19 Nisan Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ve eski milli basketbolcu Mehmet Okur mücadeleyi kenardan izledi.

Ayrıca, daha önce Anadolu Efes forması giyen Fransız oyuncu Thomas Heurtel'in yanı sıra Mehmet Okur ve Cedi Osman'a, organizasyonun 27. haftasında CSKA Moskova karşısında Avrupa kupalarında 400. maçına çıkan lacivert-beyazlıların, bu karşılaşmaya özel tasarlanan forması hediye edildi.



