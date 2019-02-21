Basketbol: THY Avrupa Ligi - Anadolu Efes: 75 - Olympiakos: 65



Salon: Sinan Erdem Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Miguel Angel Perez (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya) Anadolu Efes: Micic 10, Larkin 11, Simon 13, Moerman 12, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay, Motum 5, Pleiss 8, Anderson 5 Olympiakos: Weber 8, Williams-Goss 7, Timma, Printezis 7, Mulutinov 12, Strelnieks 14, Vezenkov 4, Papanikolaou 7, Leday 4, Toupane 2 1. Periyot: 18-22 Devre: 36-35 3. Periyot: 56-49

İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 75-65 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Yunanistan temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Müsabakaya, Simon ve Moerman'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 9 sayıya (18-9) çıkardı. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı ekip karşısında oyunu dengeleyen ve 13-0'lık seri yakalayan Olympiakos, pota altından ürettiği sayılarla ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Olympiakos, Papanikolaou'nun üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 7 sayıya taşıdı: 22-29. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Anderson'un arka arkaya kaydettiği basketlerle farkı kapattı ve soyunma odasına 36-35 önde gitti. Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, boyalı alandan Micic'in ürettiği sayılarla 25. dakikada farkı çift hanelere (47-37) çıkardı. Olympiakos, Strelnieks'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı tek hanelere indirse de Anadolu Efes, final periyoduna 56-49 üstün girdi. Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Pleiss'in pota altından bulduğu basketler 31. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 60-49. Oyunu dengeleyen Olympiakos, boyalı alandan ürettiği sayılarla 35. dakikada farkı 3 sayıya (62-59) indirdi. Pota altından Dunston'ın sayılarla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 75-65 galip ayrıldı. - Taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterdi

Lacivert-beyazlı taraftarlar, Olympiakos ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek verdi. Öte yandan, müsabakayı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da izledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.