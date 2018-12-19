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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Darüşşafaka Tekfen: 71 - Zalgiris: 75

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:36
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 4, Brown 11, Peiners 2, Evans 6, Eric 9, Kidd 4, McCallum 17, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 2, Oğuz Savaş 4, Diebler 12

Zalgiris: Walton 4, Grigonis 10, Ulanovas 6, White 10, Davies 17, Westermann 12, Birutis, Milaknis 8, Jokubaitis 2, Kavaliauskas, Walkup 6

1. Periyot: 19-15

Devre: 39-33

3. Periyot: 53-49

Beş faulle çıkan: 30.26 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)


İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 75-71 mağlup oldu ve üst üste 11. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar toplamda 12. yenilgisini yaşayarak son sırada kaldı. Zalgiris ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma dengeli başlarken 3. dakika 8-8 eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada tempolu oynayan Darüşşafaka Tekfen, pota altından Eric'in, orta mesafeli atışlardan da Kidd ve Douglas'ın sayılarıyla Zalgiris karşısında ilk periyodu 19-15 önde kapattı.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci çeyreğe de iyi başladı. Top kayıpları yapan Zalgiris önünde Doğuş Özdemiroğlu ve Oğuz Savaş'la sayılar üreten ev sahibi ekip, 13. dakikayı 23-17 üstün tamamladı. Litvanya temsilcisinin sert savunmasını üç sayı çizgisinin gerisinden McCallum ve Diebler'ın kaydettiği basketlerle aşan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıya da Diebler ve McCallum'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 26. dakikayı 48-40 önde geçti. Yeşil-siyahlılar, Zalgiris karşısında son çeyreğe 53-49 önde gitti.

Final periyoduna Walkup'ın basketleriyle başlayan Zalgiris, boş atışlardan yararlanamayan ev sahibi ekip karşısında 33. dakikayı 56-55 önde bitirdi. Pota altından Evans, dış atıştan da Brown'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü eline alan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan Litvanya ekibi önünde bitime 3 dakika 20 saniye kala skoru 66-61 yaptı. Çekişmeli geçen maçın son bölümleri karşılıklı üç sayılık basketlere sahne olurken, Westermann ile sayı bulan Zalgiris, bitime 26 saniye kala 73-71 öne geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren Litvanya temsilcisi, maçı 75-71 kazandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:36
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. THY Avrupa Ligi
  4. Zalgiris

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