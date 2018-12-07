Basketbol: THY Avrupa Ligi





Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Anadolu Efes: Micic 15, Beaubois 7, Anderson 3, Moerman 19, Pleiss 13, Larkin 14, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Dunston 4, Simon 2

Real Madrid: Causeur, Llull 12, Taylor 8, Randolph 6, Tavares 7, Fernandez 6, Campazzo 9, Ayon 20, Carroll 3, Thompkins 10, Deck 3

1. Periyot: 23-23

Devre: 52-45

3. Periyot: 74-60

Beş faulle oyundan çıkan: 38.31 Dunston (Anadolu Efes)





İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı öne geçtiği maçta sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 84-82 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 3. yenilgisini yaşadı. İspanyol ekibi ise 9. galibiyetini elde etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Micic'le boyalı alandan ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan arka arkaya skor üreten Real Madrid, 4. dakikayı 11-10 üstün geçti. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Taylor'la sayılar bulan rakibine Anadolu Efes, Pleiss'ın basketleriyle karşılık verdi ve ilk çeyrek 23-23 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrek dengeli başladı. Ayon'la pota altından skor üreten Real Madrid karşısında Campazzo'nun teknik faulü sonrası Larkin'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, 16. dakikayı 37-34 önde geçti. Savunma direnci düşen rakibi karşısında Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 47-40. Moerman ve Dunston'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 52-45 önde gitti.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Moerman ve Larkin'le üç sayılık basketler bularak 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 66-54. Micic'in dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 15 sayıya (69-54) taşıyan Anadolu Efes, final çeyreğine de 74-60 üstün girdi.

Son periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Real Madrid, hem hücumda hem de savunmada ritmini kaybeden Anadolu Efes karşısında Thompkins'in üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Llull'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan Real Madrid, müsabakanın sona ermesine 17 saniye kala öne geçti: 82-83. Son hücumdan Micic'le yararlanamayan Anadolu Efes karşısında Real Madrid, sahadan 84-82 galip ayrıldı.





- Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi





Anadolu Efesli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran lacivert-beyazlı taraftarlar, takımlarına destek oldu. Az sayıda İspanyol taraftar da karşılaşmayı Real Madrid'in kenar yönetiminin arkasında lacivert-beyazlı taraftarlarla yan yana izledi.

Karşılaşmayı, Anadolu Efes'in Karadağlı eski oyuncusu Predrag Drobnjak da takip etti.