Basketbol: THY Avrupa Ligi





Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya), Clemens Fritz (Almanya)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 14, Brown 9, Diebler 3, Emircan Koşut 4, Eric 20, McCallum 8, Berk Demir, Kidd 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oğuz Savaş 2, Peiners 5

Maccabi FOX: Wilbekin 11, Caloiaro 3, Kane 4, O'Bryant 12, Black 10, Ray 10, Roll 8, Tyus, Dibartolomeo 13, Cohen, Zoosman 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 42-36

3. Periyot: 62-51

Beş faulle çıkan: 34.51 O'Bryant (Maccabi FOX)





İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 73-71 mağlup oldu.

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla üst üste 9, toplamda ise 10. kez sahadan yenik ayrıldı. Maccabi FOX ise 3. kez kazandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası 6-6'lık eşitlikle geçildi. Oğuz Savaş'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla tempoyu artıran Darüşşafaka Tekfen, Brown'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 6. dakikayı 11-6 önde kapattı. Çeyreğin ikinci bölümünde Maccabi FOX'a savunmada karşılık vermekte zorlanan yeşil-siyahlılar, Douglas'la üç sayılık basket bulsa da birinci periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı.

Takımlar, ikinci çeyreğe dengeli başladı. İki ekibin de boyalı alandan sayılar bulduğu müsabakanın 13. dakikası 23-23 geride kaldı. Roll'la skor üreten Maccabi FOX'a Brown ve Peiners'in basketleriyle cevap veren Darüşşafaka Tekfen, 16. dakikayı 34-29 önde geçti. İlk yarının son anlarında savunmada uzun oyuncularıyla etkili olan yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 42-36 üstün girdi.

İkinci yarıya Doğuş Özdemiroğlu ve Douglas'ın basketleriyle etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, top kayıpları yapan rakibi karşısında 24. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 51-38. Temposu düşen yeşil-siyahlılar karşısında pota altından kolay sayılar bulan Maccabi FOX, 25. dakikada farkı 8 sayıya (53-45) indirdi. Boş atışlardan yararlanamayan konuk ekip karşısında Eric ile skor üreten Darüşşafaka Tekfen, 28. dakikada farkı yeniden açtı: 61-45. Yeşil-siyahlılar, üçüncü periyodu 62-51 önde tamamladı.

Final periyoduna Wilbekin, O'Bryant ve Dibartolomeo ile üç sayı çizgisinin gerisinden peş peşe sayılar bularak başlayan Maccabi FOX, 34. dakikada farkı eritti: 65-63. Konuk ekip, skor üretmekte sorun yaşayan Darüşşafaka Tekfen karşısında 37. dakikada eşitliği yakaladı: 68-68. Savunmada da temposu düşen yeşil-siyahlılar, bitime 2 dakika 26 saniye kala 70-68 geriye düştü. Maccabi FOX, Wilbekin'ın üç sayılık basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 5 sayıya çıkardı: 68-73. Maçın bitimine 9 saniye kala Roll'a çalınan sportmenlik dışı faulle McCallum serbest atış çizgisine giderken, bu oyuncu 2'de 1 isabet sağladı. Kenardan başlanan son hücumda McCallum ile sayı bulamayan Darüşşafaka Tekfen, 73-71 mağlup oldu.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sezon Maccabi FOX forması giyen ABD asıllı milli oyuncu Scottie Wilbekin'e, karşılaşmadan önce plaket ve şampiyonluk yüzüğü verildi. Wilbekin, geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka'da forma giymiş ve takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlamıştı.

Darüşşafaka Tekfen'in yeni transferi ABD'li oyun kurucu Toney Douglas, forma giydiği ilk karşılaşmada 23 dakikanın üzerinde sahada kalırken 14 sayı, 6 asistle oynadı.