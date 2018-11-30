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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Anadolu Efes: 96 - Baskonia: 85

30 Kasım 2018 Cuma 22:32
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Slovenya), Aare Halliko (Estonya)

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 14, Anderson 7, Moerman 10, Dunston 10, Larkin, Doğuş Balbay 11, Motum 16, Pleiss 4, Simon 8

Baskonia: Granger 10, Hilliard 15, Shields 3, Shengelia 6, Poirier 6, Vildoza, Voigtmann 15, Huertas 8, Janning 20, Diop 2

1. Periyot: 25-17

Devre: 44-42

3. Periyot: 75-67

Beş faulle oyundan çıkan: 39.03 Shengelia (Baskonia)


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 96-85 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde etti. İspanyol temsilcisi ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Poirier'le pota altından basketler üreten Baskonia karşısında Anderson ve Dunston'la sayılar bulan Anadolu Efes, Beaubois'in üç sayılık basketiyle 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı:17-6. Lacivert-beyazlı ekip, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Baskonia, 13. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirse de çabuk toparlanan Anadolu Efes, Motum ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 15. dakikayı 36-28 üstün geçti. Oyunu dengeleyen ve farkı kapatan İspanyol ekibi, Hilliard'ın üç sayılık basketiyle 18. dakikada öne geçti: 36-37. Dunston'ın etkili oyunuyla yeniden öne geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, Simon'un iç ve dış atışlardan ürettiği basketlerle 24. dakikada farkı 7 sayıya (57-50) taşıdı. Hücumda sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında Baskonia, Voigtmann'ın basketleriyle 26. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 59-60. Taraftar desteğini arkasına alan ve Doğuş Balbay'ın etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 10 sayıya (70-60) çıkardı. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 75-67 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alandan sayılar üreten rakibine Motum'un basketleriyle karşılık veren Anadolu Efes, 34. dakikayı 84-75 üstün tamamladı. Micic'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere (88-78) taşıyan Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Micic ve Motum'un sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 96-85 galip ayrıldı.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:32
  1. Anadolu Efes
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