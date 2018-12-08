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Basketbol: Panathinaikos: 69 - Fenerbahçe: 81

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 81-69 yendi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:17
Basketbol: Panathinaikos: 69 - Fenerbahçe: 81

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-12 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 35-33 üstün gitti.

Son periyoda rakibi karşısında 56-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, salondan 81-69'luk skorla galip ayrıldı.

Ligin geride kalan bölümünde sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında 10. galibiyetini elde etti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 00:17
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  3. Panathinaikos
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