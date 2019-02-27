Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 79- Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi27 Şubat 2019 Çarşamba 20:15
Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Tahsin Kuzu, Orkun Yurtdaş, Göksun Öz
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 21, Williams 24, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 6, Gajic 14, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar 2, Harris 2
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Melis Talay 9, Petronyte 23, Anderson 14, Walker 9, Burcu Çiğil 3, Sasa Cado 7, Gülşah Gümüşay
1. Periyot: 10-22
Devre: 27-37
3. Periyot: 54-55
ŞANLIURFA (AA) - Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenerek yarı finale yükseldi.
Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde yarın Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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