Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası - DVTK: 65 - Galatasaray: 69- Galatasaray, 8'li final etabına yükseldi



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK'yi 69-65 yenerek tur atladı. Miskolc kentindeki Generali Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti. Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı. Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final etabına yükseldi. Galatasaray bu turda BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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